Житель Челябинской области бесследно пропал по пути из Нефтеюганска в Туймазы

Фото: vk.com/lizaalert_chlb

Родные и близкие 37-летнего Рафаэля Гареева из Златоуста бьют тревогу. Мужчина ехал на своем автомобиле «Mitsubishi Lancer» из Нефтеюганска, что в Ханты-Мансийском автономном округе в Туймазы и внезапно перестал выходить на связь. Известно, что последний раз он разговаривал с родными 10 августа и с тех пор от него нет никаких вестей. Известно, что он двигался по трассе М5 и может находиться на территории Башкирии.

К поискам Рафаэля Гареева подключились полиция и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Поисковики распространяют ориентировки и просят всех, кто мог его видеть или обладает информацией о его местонахождении, сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или связаться с волонтерами по номерам: 89525128285 (Наталья) или 89025944314 (Андрей).

Приметы Рафаэля Гареева: рост 185 см, нормального телосложения, темно-русые волосы, серо-зеленые глаза. В день пропажи был одет в черную футболку, черные шорты и синие сланцы.