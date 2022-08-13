Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем физкультурника

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Башкирские чиновники разных рангов сегодня, 13 августа, отправились в военно-патриотический парк «Патриот» в Чишминском районе, чтобы пройти полосу препятствий «Гонка героев». Недавно руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин поделился впечатлениями от прохождения испытаний и поздравил всех с Днем физкультурника.

Позднее к поздравлениям присоединился и глава региона Радий Хабиров. В своих социальных сетях он также объяснил для чего власти республики построили парк «Патриот» и зачем на полосу препятствий вышли башкирские чиновники.

- В этом и была основная идея военно-патриотического парка «Патриот». Чтобы одни могли проявить себя и свою силу воли на «Гонке героев», другие – показать детям технику, третьи – погулять с детьми, послушать концерт и просто хорошо провести время, - написал Хабиров у себя на странице.

По словам главы Башкирии, госслужащие вышли на трассу, чтобы, во-первых, напомнить себе о том, что «движение и спорт – это важная часть жизни».

- Многие из нас действительно засиделись в кабинетах. А во-вторых – укрепить командный дух, который тоже очень важен для работы, - подчеркнул глава Башкирии.