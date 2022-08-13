В Башкирии прекращены поиски 12-летнего мальчика, ушедшего из дома с огромным рюкзаком

Фото: vk.com/otklik_str

В минувшую субботу в Стерлитамаке бесследно пропал 12-летний мальчик. Он ушел из дома, прихватив с собой массивный рюкзак и не вернулся. К поискам незамедлительно приступили сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Отклик». Добровольцы вместе со стражами порядка прочесывали едва ли не весь город и распространяли информацию с ориентировками по социальным сетям и городским сообществам.

К счастью, ближе к вечеру сегодня, 13 августа, мальчика нашли. Волонтеры в своих социальных сетях сообщили, что школьник нашелся, он жив и здоров. О том, где он мог находится все это время, добровольцы по поиску пропавших детей не сообщают, ссылаясь на внутренние правила своего сообщества.