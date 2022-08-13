В Уфе в историческом центре после пожара обнаружили тело неизвестного мужчины

Фото: МЧС по РБ

Рано утром в Уфе на улице Октябрьской революции возник пожар в одном из домов. Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, прибывшие на место сотрудники пожарной охраны установили, что горит помещение в расселенном доме №23/1. В ходе тушения выяснилось, что загорелся мусор, а затем огонь распространился на обшивку стены.

Как оказалось, дом, в котором возник пожар, принадлежит к ансамблю усадьбы Лапиной и имеет статус исторического памятника конца 19 века. Сейчас в этом помещении постоянных жильцов нет. Однако в ходе тушения пожара сотрудники пожарной охраны обнаружили тело неизвестного мужчины. Его личность устанавливается.

Причины возгорания теперь устанавливает дознаватель МЧС, сообщили в пресс-службе экстренного ведомства.