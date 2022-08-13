В Башкирии простились с контрактником Александром Радченко, погибшем в СВО на Украине

На прощание с земляком приехал глава Башкирии Радий Хабиров

Сегодня, 13 августа, в Ишимбае состоялась церемония прощания с ефрейтором контрактной службы Александром Радченко, погибшем в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава Ишимбайского района Азат Ишемгулов. На траурный митинг прибыл и глава Башкирии Радий Хабиров.

Как рассказал Азат Ишемгулов, ефрейтор Радченко был посмертно награжден орденом Минигали Шаймуратова.

- Наш земляк был профессиональным военным, с 2009 года служил Отечеству и был верен присяге и нашей Родине до конца. Сегодня весь район, вся республика и вся страна скорбит вместе с нами. Вечная память и Вечная Слава! От всего сердца выражаем свои соболезнования родителям, родным и близким, - написал глава Ишимбайского района Башкирии у себя в социальных сетях.