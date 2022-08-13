Максим Забелин показал, как чиновники из Башкирии проходили полосу «Гонки героев» в День физкультурника

Фото: vk.com/zabelinm

Руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин поделился в своих соцсетях фотографиями из парка «Патриот» в Чишминском районе, где он вместе с другими чиновниками проходил полосу препятствий. В прохождении «Гонки героев» принимали участие команды из районных администраций республики, а сам Забелин возглавил команду администрации главы.

По окончании испытаний Максим Забелин выложил в свои соцсети фотографии с полосы препятствий и отметил, что по итогу вручил главам районов сертификаты на покупку спортивного инвентаря для спортшкол.

- В гонке героев для команд государственных и муниципальных служащих возглавил команду Администрации Главы республики. Пройти непросто, но возможно для многих участников. И заниматься спортом можно и нужно в любом возрасте, - отметил Максим Забелин.