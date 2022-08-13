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Политика13 августа 2022 10:06

Радий Хабиров поделился воспоминаниями из детства и анонсировал масштабный ремонт в Ишимбае

Глава Башкирии прибыл с рабочей поездкой в родной город
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: vk.com/radiyhabirov

Фото: vk.com/radiyhabirov

Сегодня, 13 августа, глава Башкирии прибыл с рабочей поездкой в Ишимбай, где анонсировал масштабный ремонт на площади у памятника первооткрывателям башкирской нефти. Напомним, в этом году исполняется 90 лет со дня добычи первой тонны «черного золота» на территории республики.

Радий Хабиров выложил у себя в социальных сетях фотографию около памятника и анонсировал масштабную реконструкцию площади имени первооткрывателей башкирской нефти. Он также поделился со своими подписчиками воспоминаниями из детства.

- Вокруг этого памятника Первооткрывателям башкирской нефти мы школьниками играли в догонялки… А сейчас здесь идет масштабная реконструкция площади. Готовимся к 90-летию первой башкирской нефти! – написал у себя на странице Хабиров.