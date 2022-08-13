Появилась версия возникновения пожара в Башкирии, после которого в больнице скончалась 8-летняя девочка

Фото: СУ СК по РБ

Следком по Башкирии возбудил уголовное дело по факту смерти восьмилетнего ребенка после пожара. Дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» расследуют сотрудники отдела СКР по Салавату. Как сообщалось ранее, возгорание произошло в квартире на пятом этаже в доме на улице Ленина. В ходе его тушения спасатели эвакуировали 11 человек, в том числе двоих детей.

Тогда же была госпитализирована восьмилетняя девочка: она впала в кому из-за отравления продуктами горения. Несмотря на оказанную медицинскую помощь ребенок скончался в больнице Салавата.

- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, планируется проведение комплекса судебных экспертиз, опрашиваются очевидцы, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - подчеркнули в пресс-службе СКР по Башкирии.

Появилась и первая версия возникновения пожара, в результате которого погиб ребенок. Предварительно, возгорание могло появиться из-за неисправности при использовании электрического удлинителя.