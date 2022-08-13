В Башкирии перенесли церемонию прощания с погибшим в СВО на Украине Эдуардом Ишназаровым

Фото: Администрация города Стерлитамак

Накануне мэр Стерлитамака Рустем Газизов объявил в своих социальных сетях о проведении гражданской панихиды и траурного митинга в честь погибшего во время специальной военной операции на Украине Эдуарда Ишназарова. Матрос ВМФ на контрактной службе был уроженцем «южной столицы» Башкирии.

Сити-менеджер пригласил почтить память военнослужащего в субботу, 13 августа, рано утром, но позднее выяснилось, что самолет с телом погибшего уроженца Стерлитамака задерживается. Рустем Газизов написал в своих соцсетях, что прощание переносится.

- Церемония прощания и траурный митинг пройдут сегодня с 14 до 15 часов на площади перед ГДК «Сода» на улице Тукаева, - написал мэр Стерлитамака.