В Башкирии при столкновении двух легковушек погиб водитель и пострадали двое детей

Фото: ГИБДД по РБ

В минувшую пятницу, 12 августа, в Стерлитамакском районе Башкирии произошла смертельная авария. По данным ГИБДД ДТП произошло на 35 километре дороги Стерлитамак – Красноусольский в восьмом часу вечера. Лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля: «Opel Astra» под управлением 44-летней жительницы Стерлитамака и «Geely Emgrand», за рулем которого находился 56-летний мужчина.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, в результате аварии водитель «Geely Emgrand» от полученных травм скончался на месте. Травмы получила и водитель «Opel Astra» и двое детей, находившихся с женщиной в салоне немецкой легковушки. Известно, что несовершеннолетним пострадавших по 12 лет. Сейчас в причинах и обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.