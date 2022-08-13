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Общество13 августа 2022 5:48

В Башкирии разыскивают бесследно пропавшего 12-летнего Сергея Иванова

К поискам мальчика подключились волонтеры по поиску пропавших детей
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Родные и близкие, сотрудники полиции и волонтеры разыскивают пропавшего накануне 12-летнего Сергея Иванова. Как сообщают в своих социальных сетях поисковики добровольческого отряда «Отклик», базирующегося в Стерлитамаке, мальчик вышел из дома вчера, 12 августа, и до сих пор не вернулся.

Волонтеры поискового отряда «Отклик» просят всех, кто мог видеть мальчика, либо обладает информацией о его местонахождении сообщить по телефонам: 8-987-106-06-01 или 102.

Приметы 12-летнего Сергея Иванова: рост 156 см, среднее телосложение, волосы и глаза светлые. В день пропажи мальчик был одет в футболку желтого цвета, черно-зеленые шорты. С собой у него был большой рюкзак черно-сиреневого цвета.