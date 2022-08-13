В Уфе десятки домов в Демском районе останутся без газа на весь день

Фото: Рустем Ахунов

Администрация Демского района Уфы предупреждает: сегодня, 13 августа, жители нескольких улиц на весь день останутся без газа. Дело в том, что при обследовании вентиляции специалисты обнаружили нарушения в многоэтажках на улицах Мусоргского, Дагестанской, Левитана, Центральной и на Магистральной.

Чтобы исключить угрозу жизни и здоровья жильцам, сотрудники «Газпром газораспределение Уфа» приняли решение отключить подачу газа в этих домах с 9:00 и до 18:00 часов. Как пояснили в администрации Демского района, газ будут подключать по мере завершения профилактических мероприятий.

Дополнительную информацию жители могут получить по телефону: 281-22-30.