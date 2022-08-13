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Происшествия13 августа 2022 3:44

В Башкирии за ночь в водоемах утонули два человека

Оба случая произошли на «диких» пляжах
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
В одном случае тело утопленника еще предстоит найти водолазам

В одном случае тело утопленника еще предстоит найти водолазам

За вечер минувшей пятницы, 12 августа, в Башкирии в водоемах утонули двое мужчин, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. В одном случае мужчина в состоянии алкогольного опьянения утонул в карьере рядом с селом Ильчимбетово в Туймазинском районе республики. Личность утопленника пока не установлена, о ЧП в службу спасения сообщили очевидцы. Тело его также не найдено, поиски намечены на сегодняшнее утро.

Второй случай произошел поздно ночью в селе Таптыково в Уфимском районе. На реке Дема утонул также находящийся в состоянии опьянения мужчина. Его личность установлена, а тело погибшего вытащили из воды очевидцы и сотрудники правоохранительных органов. Сейчас в произошедшем разбираются следователи.

В обоих случаях пляжи были не оборудованы для купания.