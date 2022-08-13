В Башкирии в ночном пожаре в многоэтажке погиб 8-летний ребенок

Фото: МЧС по Башкирии

В ночь на субботу, 13 августа, в одной из квартир в пятиэтажке на улице Ленина в городе Салават произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в главное управление МЧС по Башкирии в 01:42, а уже в 2:04 открытое горение было ликвидировано силами сотрудников пожарной охраны.

Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что горит квартира на пятом этаже в четырехподъездной многоэтажке. Сотрудники МЧС эвакуировали из подъезда 11 человек, в том числе двоих детей. В городскую больницу Салавата увезли 8-летнюю девочку с острым отравлением угарным газом, ребенок впал в кому, сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии. К сожалению, девочка скончалась в больнице, не приходя в сознание.

Сейчас в причинах и обстоятельствах произошедшего пожара разбирается дознаватель МЧС.