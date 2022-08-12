В Башкирии на стажировку выпускников потрачено 13,5 млн рублей

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В Башкирии на стажировку выпускников потрачено 13,5 миллионов рублей. Об этом рассказала пресс-служба правительства республик.

Сообщается, что в текущем году для стажировки профессиональных учебных заведений с предприятий региона были заключены договоры на вышеуказанную сумму. Всего же на эти цели из казны республики направлено 18 миллионов рублей.

– Стажировка расширяет возможности трудоустройства выпускников, не имеющих никакого практического опыта работы, кроме производственной практики. Им очень сложно конкурировать на рынке труда,– отметила министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова.

Власти частично возмещают расходы работодателю на зарплату работника. Сама стажировка может длиться до полугода, для участия в ней необходимо обратиться в центр занятости.