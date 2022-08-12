В Башкирии мужчина ограбил мечеть после недельного запоя. О преступлении рассказала пресс-служба регионального МВД.

За неделю до инцидента 37-летний житель Зианчуринского района приехал в Сибай из Магнитогорска. Все семь дней он пребывал в безудержном запое и ночевал, где только придется. Ночью 10 августа он проснулся, увидел неподалеку мечеть и решил выкрасть из нее пожертвования.

Преступник перед ограблением замаскировался: надел медицинскую маску и намотал полотенце на голову.

– Убедившись в том, что в мечети нет никого, поленом выбил пластиковую дверь, вошел в помещение и вынес на улицу ящик для пожертвований. После чего, разломав хранилище, сложил деньги в карман. С его слов, после содеянного он пересчитал похищенное в соседнем квартале, «выручка» получилась около 7 тысяч рублей, – рассказали правоохранители.

Подозреваемого нашли и задержали довольно быстро. Оказалось, что он уже был раньше судим. Мужчина сознался в содеянном, и поделился, большую часть награбленного потратил на алкоголь и еду.

По факту кражи с незаконным проникновением в помещение возбуждено уголовное дело. В настоящее время 37-летний подозреваемый находится под стражей.