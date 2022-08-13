Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии мужчина с ножом ограбил два офиса микрозаймов. Об этом рассказала пресс-служба МВД по республике.

Первое ограбление случилось в Уфе в офис микрозайма на улице Степана Кувыкина. Мужчина притворился клиентом, но оставшись наедине с кассиром, достал нож и под угрозой нападения забрал более 30 тысяч рублей наличными и телефон стоимостью около 60 тысяч рублей.

По похожему сценарию все произошло на следующий день в Стерлитамаке. Однако в этом случае преступнику даже порезал кисть кассирше. Из этого офиса он забрал более 40 тысяч рублей и скрылся на машине.

Подозреваемый был оперативно был задержан из базе отдыха в Нугуше. Он сознался в содеянном и рассказал, что ему с возлюбленной нужны были деньги. Большую часть награбленного, что приметвально, они на выпивку, еду, одежду, проезд и проживание.

– По фактам разбоя возбуждено два уголовных дела. Подозреваемый заключен под стражу, а его девушка допрошена в качестве свидетеля. Расследование уголовных дел продолжается, – сообщила пресс-служба регионального МВД.