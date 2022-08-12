В Башкирии за сутки заразилось COVID-19 еще 166 человек

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии за прошедшие сутки заразилось коронавирусом еще 166 человек. Это следует из данных регионального Минздрава.

За все время пандемии ковид был зарегистрирован у 293 383 жителей республики. В настоящее время в региональных ковид-госпитадлях проходят лечение от коронавируса 161 человек. Из них 10 пациентов находятся в тяжелом состоянии, один – на ИВЛ. Лечатся на дому 736 граждан.

За прошедшие сутки ковид удалось одолело 74 жителям Башкирии, за время пандемии – 286 705. К счастью, от COVID-19 за день никто не умер. Статистика смертности от коронавируса остановилась на 5 780 пациентах.

В Башкирии продолжается привичная кампания. Первый компонент вакцины от коронавируса получило за минувшие 24 часа 7 987 человек (всего – 3 075 052), второй – 5 523 (2 836 133).