Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 августа 2022 12:41

В Уфе на торги выставлен архитектурный памятник

Начальная цена – всего один рубль
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/bashkultnasledie

Фото: vk.com/bashkultnasledie

В Уфе на торги выставлен архитектурный памятник. Об этом рассказала пресс-служба Башкультнаследия.

Речь идет о Доме усадьбы Степановых-Зориных. Особняк построен в 1897 году. Сами Степановы-Зорины — это знаменитый уфимский купеческий род второй половины ХIХ — начала ХХ века. Они владели несколькими усадебными местами, особняками и магазинами на разных улицах города.

Объект на продажу выставило Управление земельных и имущественных отношений администрации башкирской столицы. Начальная цена торгов – всего один рубль, заявки на участие будут приниматься до 12 сентября.

Новый собственник дома будет обязан провести противоаварийные работы, а также отреставрировать объект.