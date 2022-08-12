Фото: vk.com/bashkultnasledie

В Уфе на торги выставлен архитектурный памятник. Об этом рассказала пресс-служба Башкультнаследия.

Речь идет о Доме усадьбы Степановых-Зориных. Особняк построен в 1897 году. Сами Степановы-Зорины — это знаменитый уфимский купеческий род второй половины ХIХ — начала ХХ века. Они владели несколькими усадебными местами, особняками и магазинами на разных улицах города.

Объект на продажу выставило Управление земельных и имущественных отношений администрации башкирской столицы. Начальная цена торгов – всего один рубль, заявки на участие будут приниматься до 12 сентября.

Новый собственник дома будет обязан провести противоаварийные работы, а также отреставрировать объект.