В Башкирии на выходных сохранится режим чрезвычайной пожароопасности

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии на выходных сохранится режим чрезвычайной пожарной опасности. Это следует из данных, опубликованных республиканским МЧС.

Завтра, 13 августа, в регионе ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится. Ветер будет северо-западный 5-10 метров в секунду.

Ночь выдастся прохладной, столбики термометров опустятся до +10, +15°, а местами даже до +5°. Днем же станет ощутимо теплее, воздух прогреется до +24,+29°, а на юге даже до +31°.

На дорогах Башкирии этой ночью и грядущим утром ожидается туман, видимость будет небольшая – 500-1000 метров.