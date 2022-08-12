В Башкирии банда вымогателей лишила своих жертв более миллиона рублей

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В башкирском городе Октябрьский банда вымогателей лишила своих жертв более миллиона рублей. Об этом рассказала пресс-служба республиканской прокуратуры.

Установлено, что в 2019 году мужчина организовал банду для вымогательства денег у граждан. Преступная группировка с ноября того же года по май 2020-го требовали с угрозами насилия и уничтожения имущества у трех граждан и четверых коммерсантов выплаты им от пяти до 150 тысяч рублей, а также 50-75% от своего месячного дохода. Потерпевшие согласились на условия, во общей сложности преступное формирование получило от них более одного миллиона рублей.

Шесть подсудимых были признаны виновными в совершении преступлений, статьей за вымогательство, совершенное организованной группой. Они в ходе процесса свою вину не признали, но все же им грозит от 9 лет до 16 лет лишения свободы в колониях строгого и особого режимов. Приговор пока еще не вступил в законную силу.