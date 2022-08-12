В Башкирии глава Следкома Денис Чернятьев покинул свой пост

Глава Следственного комитета Башкирии Денис Чернятьев покинул свой пост. Об этом со ссылкой на источник в ведомстве сообщили корреспонденты «РБК-Уфа».

Сообщается, что Чернятьев ушел с должности по причине выхода на пенсию по выслуге лет. Исполняющим обязанности руководителя регоинального СК назначен полковник юстиции Ильяс Масаллимов. С декабря 2021 года он был заместителем Чернятьева.

Напомним, Денис Чернятьев возглавил следком Башкирии в сентябре 2019 года. Чернятьев родился в Тюмени, обучался в Уральской государственной юридической академии. С 1996 года работал в органах прокуратуры Тюменской области. До приезда в Башкирию, с 2013 года по 2019, генерал-лейтенант юстиции руководил следственным управлением СК России по Челябинской области.