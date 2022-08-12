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Общество12 августа 2022 10:40

В Башкирии глава Следкома Денис Чернятьев покинул свой пост

Он занимал должность руководителя ведомства почти три года
Захар ЯКОВЛЕВ

Глава Следственного комитета Башкирии Денис Чернятьев покинул свой пост. Об этом со ссылкой на источник в ведомстве сообщили корреспонденты «РБК-Уфа».

Сообщается, что Чернятьев ушел с должности по причине выхода на пенсию по выслуге лет. Исполняющим обязанности руководителя регоинального СК назначен полковник юстиции Ильяс Масаллимов. С декабря 2021 года он был заместителем Чернятьева.

Напомним, Денис Чернятьев возглавил следком Башкирии в сентябре 2019 года. Чернятьев родился в Тюмени, обучался в Уральской государственной юридической академии. С 1996 года работал в органах прокуратуры Тюменской области. До приезда в Башкирию, с 2013 года по 2019, генерал-лейтенант юстиции руководил следственным управлением СК России по Челябинской области.