В Уфе водитель BMW X5 разбился, влетев в информационный щит

Фото: ГИБДД по Уфе

Вчера днем, 11 августа, в Орджоникидзевском районе Уфе разбился водитель иномарки. О происшествии рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

ДТП случилось напротив дома №4 на улице Интернациональной. 35-летний мужчина за рулем BMW X5 влетел на скорости в информационный щит. В результате произошедшего водитель получил тяжелые травмы, его госпитализировали в медицинское учреждение.

В настоящее время по факту случившегося дорожно-транспортного происшествия правоохранители ведут административное расследование.