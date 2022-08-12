В Уфе возобновилась работа магазина Monki

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

В Уфе в ТРЦ «Планета» возобновилась работа магазина Monki. Об этом рассказали представители торгово-развлекательного центра в группе в социальной сети «Вконтакте».

Магазин одежды входит в шведскую группу H&M, и ранее он был закрыт.

– В ассортименте представлен базовый гардероб в стиле casual с оригинальными принтами, а также смелые экстравагантные модели, сочетающие в себе скандинавские и азиатские мотивы. Ждем вас, – написали сотрудники комплекса.

Напомним, недавно в Уфе возобновили работу магазины H&M. Два филиала открылись в торговых центрах «Мега» и «Планета». В день открытия горожане устроили возле бутиков настоящее столпотворение.