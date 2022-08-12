В Уфе в ДТП с Ford Focus разбился водитель «Лада Калина»

Фото: ГИБДД по Уфе

Вчера поздно вечером, 11 августа, в Кировском районе Уфы случилась авария, в которой пострадал водитель. Об этом рассказала пресс-служба городской ГИБДД.

ДТП случилось напротив дом №17а на улице Кавказская. 35-лтений мужчина за рулем «Лада Калина» двигался в сторону Софьи Первоской и столкнулся со встречным Ford Focus.

Водитель «Калины» в результате случившегося получил ушибы и ссадины. Он обратился в медучреждение, после оказания помощи его отпустили.

В настоящее время по факту произошедшей аварии ведется разбирательство.