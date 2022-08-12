Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уфе из-за аварии без воды остались жители 12 домов. Об этом рассказала пресс-служба предприятия «Уфаводоканал».

Сообщается, что у дома №1а на улице Собинова произошла утечка из земли. В связи с проведением ремонта рабочим пришлось на время отключить водоснабжение в домах 1, 1а, 3, 5, 5а, 7, 9 на Собинова, а также 23, 25, 27, 29,31, 20/1, 20/2 на Златоустовской.

Предприятие в своей публикации принесло местным жителям извинения за возникшие временные неудобства.

Напомним, вчера в Уфе жители 39 домов остались без воды.Все произошло из-за возникших утечек.