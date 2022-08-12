В Уфе начнут курсировать более 60 новых автобусов НефАЗ

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе начнут курсировать более 60 новых пассажирских автобусов. Об этом на своей личной станице в социальных сетях рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

По словам руководителя республики, на заводе НефАЗ в настоящее время заканчивается сборка 63 автобусов большой вместимости. Транспорт планируется задействовать на наиболее востребованных маршрутах Уфы и ее агломерации, в частности, в Затоне, Деме, Инорсе и Сипайлово.

Часть из нового транспорта заменит автобусы среднего класса. Их, в свою очередь, направят обслуживать маршруты в сельских районах республики.