В Башкирии на «Муравье» насмерть разбился водитель без прав

Фото: ГИБДД по Башкирии

Вчера поздно вечером, 11 августа, в Стерлитамаком районе Башкирии насмерть разбился водитель мотороллера. О произошедшем рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Авария случилась в деревне Нижние Услы. Мотороллер «Муравей», которым управлял 54-летний местный житель, улетел в кювет и перевернулся вверх дном. Водитель получил тяжелейшие увечья, из которых он скончался прямо на месте.

Как стало известно сотрудникам дорожной полиции, у погибшего не было водительских прав, а сам «Муравей» был зарегистрирован в установленном порядке. Местные жители утверждают, что водитель мотороллера в день трагедии был пьян. Правоохранители взяли образцы крови у мужчины для на химико-токсикологического исследования.

В настоящее время по факту случившегося происшествия ведется разбирательство.