В Башкирии на выходных сохранится теплая погода без осадков

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии на выходных сохранится теплая комфортная погода без осадков. Это следует из прогноза, который представили специалисты Башгидромета.

Завтра, 13 августа, ожидается погода, которая будут преимущественно без осадков. Ветер будет северо-западный умеренный, днем приобретет порывистый характер. Ночь ожидает быть прохладной: столбики термометров опустятся до +10,+15°, местами даже и до +5°. Однако днем станет значительно теплее: воздух прогреется до +21,+26°, по югу до +31°.

По информации Башгидромета, точно такая погода жителей республики ожидает и в грядущее воскресенье 14 августа.