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Общество12 августа 2022 5:05

В Башкирии ГИБДД вновь проведет на дорогах массовые рейды

Предполагается, что проверки улучшат дорожную обстановку в республике
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 12 августа, ГИБДД Башкирии вновь проведет на дорогах республики массовые рейды. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщается, что рейды пройдут на федеральных и региональных дорогах. Инспекторы тщательно будут проверять водителей пассажирских автобусов, а также особое внимание уделят выявлению пьяных водителей и прочих видов административных правонарушений.

Сотрудники Госавтоинспекции утверждают, что проведение подобных мероприятий заметно улучшают обстановку на дорогах республик, делая ее более безопасной .