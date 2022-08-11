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Происшествия11 августа 2022 16:56

Прокуратура Башкирии проверит, при каких обстоятельствах загорелся автобус с 22 пассажирами

ЧП произошло сегодня днем в Буздякском районе
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: МЧС по РБ

Фото: МЧС по РБ

В Башкирии прокуратура организовала проверку по факту возгорания автобуса, перевозившего 22 пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, все произошло сегодня днем на трассе М-5, в Буздякском районе, неподалеку от села Восточное. Там в автобусе, который ехал по маршруту Октябрьский-Туймазы-Уфа, неожиданно загорелся моторный отсек. Пламя мгновенно распространилось по салону, но, к счастью, все 22 пассажира и водитель успели вовремя эвакуироваться, поэтому никто не пострадал.

На место происшествия выехали все экстренные службы, а также прокурор Буздякского района Вадим Шаяхметов.

- В ходе проверки прокуратура даст оценку законности оказания услуг по перевозке граждан, а также соответствия технического состояния транспортных средств требованиям безопасности. По результатам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, —уточнили в пресс-службе ведомства.