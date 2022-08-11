В Уфе женщина, приехавшая из ЛНР, родила сына

Фото: администрация Калининского района Уфы

В Уфе переселенка из ЛНР стала мамой замечательного мальчика. Радостную новость сообщили в администрации Калининского района Уфы: именно в этом районе находится пункт временного размещения «Речные зори». Анна Цилькер уже сообщила, как назовет сына – Тимур.

- Мы хотели назвать его по-уфимски, и имя Тимур, означающее «стойкий», нам очень понравилось, - поделилась Анна Цилькер.

Новоиспеченных родителей лично поздравил глава администрации Калининского района Михаил Замурагин и вручил подарок с необходимыми принадлежностями для новорожденного.

- Дети - это всегда счастье. Вы большие молодцы, - отметил Михаил Замурагин.