В Уфе в отношении полицейского, сбившего 15-летнего подростка, возбудили уголовное дело

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе следователи возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего полицейского, который сбил 15-летнего подростка. Напомним, речь идет об аварии в поселке Нагаево, которая произошла 7 августа. Водитель Chevrolet Niva сбил мальчика, идущего по обочине вдоль дороги, но не остановился, а скрылся с места ДТП. Подросток получил серьезные травмы и сейчас находится в больнице. Позже выяснилось, что за рулем автомобиля находился полицейский.

Экспертиза показала, что в момент аварии водитель был пьян. Сейчас ему предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения».

- В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств ДТП, а также причин и условий ему способствовавших, - отметили в пресс-службе ведомства.