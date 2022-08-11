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Общество11 августа 2022 14:29

Кредиторы назначили нового конкурсного управляющего МУЭТ Уфы

Новым управляющим банкротным МУП стала Аэлита Идрисова
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА

Арбитражный суд Башкирии назначил нового конкурсного управляющего банкротного МУП «Управление электротранспорта Уфы». Им стала Аэлита Идрисова. Как сообщает РБК-Уфа, соответствующее решение было принято 9 августа, а ежемесячная сумма вознаграждения Идрисовой составит 30 тысяч рублей, причем средства будут выплачиваться из бюджета должника. Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляции в течение 14 дней.

Отметим, что предыдущий конкурсный управляющий МУЭТ Данил Рыбалко был отстранен от должности еще в начале июля. Кредиторы в суде уточнили, что Рыбалко ненадлежащим образом исполнял свои обязанности – в частности, допускал нарушения в учете и оценке залогового имущества, не проводил необходимые инвентаризации, затягивал процедуры конкурсного производства. Сам Рыбалко с доводами истцов не согласился и подал апелляцию, которую будут рассматривать 24 августа.