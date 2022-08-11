Кредиторы назначили нового конкурсного управляющего МУЭТ Уфы

Арбитражный суд Башкирии назначил нового конкурсного управляющего банкротного МУП «Управление электротранспорта Уфы». Им стала Аэлита Идрисова. Как сообщает РБК-Уфа, соответствующее решение было принято 9 августа, а ежемесячная сумма вознаграждения Идрисовой составит 30 тысяч рублей, причем средства будут выплачиваться из бюджета должника. Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляции в течение 14 дней.

Отметим, что предыдущий конкурсный управляющий МУЭТ Данил Рыбалко был отстранен от должности еще в начале июля. Кредиторы в суде уточнили, что Рыбалко ненадлежащим образом исполнял свои обязанности – в частности, допускал нарушения в учете и оценке залогового имущества, не проводил необходимые инвентаризации, затягивал процедуры конкурсного производства. Сам Рыбалко с доводами истцов не согласился и подал апелляцию, которую будут рассматривать 24 августа.