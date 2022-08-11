В Уфу на вертолете привезли 11-летнего мальчика, разбившегося с мамой в ДТП

Фото: Минздрав РБ

Накануне в Караидельском районе произошла авария. На трассе Бирск-Тастуба-Сатка 36-летняя водительница Mazda Demio не справилась с управлением и вылетела в кювет. От полученных травм женщина скончалась на месте, а ее 11-летний сын получил серьезные травмы головы и внутренних органов. После консилиума врачи решили доставить маленького пациента в Уфу.

- После принятых мер специалисты больницы Караиделя совместно с нейрохирургами, реаниматологами, неврологами республиканской детской клинической больницы решили эвакуировать больного в РДКБ. Для этого был вызван вертолет санавиации, – рассказал глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин.

Помочь перевезти пострадавшего ребенка в Уфу помогали реаниматолог и медсестра-анестезиолог, которые прибыли из Уфы. В Минздраве, в свою очередь, отметили, что именно благодаря санавиации удается экстренно доставить тяжелых пациентов из отдаленных населенных пунктов и оказать им квалифицированную медицинскую помощь.

Напомним, на днях благодаря санавиации из Нефтекамска в Уфу удалось перевезти недоношенного малыша с весом чуть более 1,6 кг. У его матери на 31 неделе беременности произошла отслойка плаценты, поэтому ей пришлось делать экстренное кесарево сечение, а малыша отправили в РДКБ.