Вице-премьер Башкирии обвинил западные санкции в срыве строительства школы в Уфе

Фото: vk.com/a.badranov

Вице-премьер Башкирии Азат Бадранов объяснил сдвиг сроков окончания строительства школы в Уфе влиянием западных санкцией. Об этом чиновник написал на своей личной странице в социальных сетях.

В микрорайоне Инорс идет строительство, по словам Бадранова, самой большой в Приволжском федеральном округе школы. В ней смогут до двух тысяч учеников. Также учреждение обещают оснастить современной робототезированной и компьютеризированной техники, а также лабораторными комплексами.

Чиновник утверждает, что уродование из-за западных санкций подорожало в 10-20 раз, и потому сроки окончания строительства школы то и дело сдвигается.

– Все это повлекло цепочку проблем, но сегодня мы с коллегами окончательно обсудили и нашли все необходимые решения. В третьей четверти учебного года дети Инорса начнут здесь учиться, – заверил вице-премьер.