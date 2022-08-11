Следовавший из Уфы самолет экстренно сел в Надыме

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Вчера утром, 10 августа, самолет следовавший из Уфы совершил экстренную посадку в Ямало-Ненецком автономном округе.

Воздушное судно, сообщили в телеграм-канале «Авиаинцидент», совершало полет по маршруту Уфа – Новый Уренгой, однако во время рейса возникла техническая неисправность: дала сбой система кондиционирования.

Капитан самолета принял решение снизиться до высоты 10 тысяч метров. Таким образом борт следовал от Екатеринбурга до аэропорта в городе Надым.

Напомним, похожий случай произошел пару недель назад. 24 июля самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Анталии в Уфу экстренно приземлился в Минеральных водах. Причиной стала неисправность системы герметизации.