Под Уфой водитель ВАЗ 2115 разбился, влетев в грузовик

Фото: ГИБДД по Уфе

Вчера около полудня, 10 августа, произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. О происшествии рассказал пресс-служба республиканской ГИБДД.

Авария случилась недалеко от трассы М-5. Сообщается, что водитель грузовика «Hovo» ехал по мосту со стороны шоссе Самара-Уфа-Челябинск, повернул на улицу Глинки и допустил столкновение с ВАЗ 2115.

Оба водителя получили различные увечья, им была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

Как утверждают сотрудники республиканской дорожной полиции, водитель «пятнашки» отказался проходить освидетельствования на состояние опьянения. За это его привлекли к административной ответственности.

В настоящее время по факту произошедшего ДТП ведется административное разбирательство.