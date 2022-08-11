В Башкирии уже завтра спадет жара

Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, 12 августа, в Башкирии спадет жара. Это следует из прогноза, который опубликовали сотрудники пресс-службы республиканского МЧС.

В последний рабочий текущей недели в регионе ожидается переменная облачность. Ночью прогнозируются дожди и грозы, а вот днем осадков не предвидится. Ветер будет северный, северо-западный 5-10 метров в секунду.

Грядущей ночью будет прохладно, термометры покажут +11, +16°, а на востоке республики до +6°. Днем будет тепло, но уже не жарко как в последние дни, воздух прогреется до +21, +26°, на юге Башкирии до +31°.

На некоторых участках региональных шоссе ночью и утром синоптики прогнозируют туман, видимость будет небольшая – 500-1000 метров.