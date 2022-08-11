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Происшествия11 августа 2022 9:56

В Башкирии сгорел автобус, в котором ехали 22 пассажира

Инцидент случился на трассе М-5
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

В Буздякском районе Башкирии загорелся автобус, в котором находились пассажиры. Об инциденте рассказала пресс-служба регионального ГИБДД.

Происшествие произошло на 1374 километре трассы М-5 «Урал». Автобус «КАвЗ» следовал по маршруту Октябрьский-Уфа, и в какой-то момент загорелся прямо во время движения. В это время в салоне находились 22 пассажира и водитель.

К счастью, в ходе инцидента никто не пострадал. «КАвЗ» был потушен сотрудниками МЧС. Пассажиров отправили до пункта назначения на другом автобусе.

Специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося.