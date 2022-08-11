В Башкирии задержали водителя с неоплаченными штрафами на сумму более 75 тыс. рублей

Фото: ГИБДД по Башкирии

Вчера, 10 августа, в Башкирии задержали водителя с почти сотней неоплаченных штрафов. Об этом рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

На трассе Москва-Уфа сотрудники ГИБДД остановили Lada Priora, водителем которой оказался работающий в башкирской столице житель Ульяновской области. За автомобилем числилось 80 неоплаченных штрафов на сумму более 75 тысяч рублей.

Правоохранители заявили мужчине, что его транспорт будет задержан и помещен на штрафстоянку. Тот огорчился, но все же позвонил и попросил ее оплатить все штрафы.