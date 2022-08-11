Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе обманутые дольщики «Дома смерти» прекратили голодовку. Об этом сообщили корреспонденты издания «РБК Уфа» со ссылкой на члена правления жилищно-строительного кооператива «Дуслык-Строй» Аллу Васильеву.

Васильева утверждает, что решение завершить голодовку было из-за прошедшего вчера совещания представителей региональных Минстроя, Совета по правам человека и Фонда развития территорий. По словам женщины, в ходже обсуждения «были приняты ключевые решения», и дольщики надеются, что они будут в скором времени исполнены.

Напомним, голодовка дольщиков недостроя по улице Кирова, 43/2 началась 21 июля. Злополучный дом является одним из самых старых недостроев города – его обещали сдать еще в 2010 году. Застройщиком является фонд «Луч».