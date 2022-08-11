В Башкирии мотоциклиста, сбившего насмерть 10-летнюю девочку, посадили на 6 лет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии мотоциклисту, сбившего насмерть 10-летнюю девочку, суд ужесточил наказание. Об этом рассказала прокуратура республики.

Трагедия случилась в июле 2021 года. 20-летний житель Челябинской области. Управляя мотоциклом, у которого не работала передняя пара, парень наехал на 10-летнюю девочку-самокатчицу. Молодой человек не оказал какой-либо помощи ребенку и скрылся с места аварии. Несовершеннолетняя от полученных травм скончался в больнице спустя несколько дней.

Суд признал виновным мужчину в преступлении, предусмотренным статьей за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения. Ему было назанчено наказаине в виде шести лет лишения свободы в колонии-поселении и лишения водительских прав на два года и десять месяцев.

Данный приговор обжаловали прокуратура и осужденный. В итоге региональный Верховный суд принял позицию гособвинителям и изменил приговор. Молодого человека взяли мужчину под стражу прямо в зале суда и отправили отбывать шесть колонии в колонию – уже общего режима.