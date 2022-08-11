В Уфе перед открывшимися вновь H&M выстроились гигантские очереди

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Вчера, 10 августа, в Уфе перед открывшимися вновь магазинами H&M выстроились гигантские очереди. Об этом рассказывают горожане в социальных сетях.

Вчера два филиала сети возобновили работу в торговых центрах «Мега» и «Планета». Возле обоих магазинов в течение нескольких часов самое настоящее столпотворение.

Напомним, недавно шведская компания решила остановить свой бизнес в России. Тем не менее, ее представители заявили, что в течение августа по стране поэтапно откроются точки для реализации оставшегося товара. Магазины будут открыты до тех пор, пока большая часть стока не будет распродана.