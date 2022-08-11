В Башкирии во время грозы молния ударила в дом

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Вчера вечером, 10 августа, в Чишминском районе Башкирии молния ударила в дом. О случившемся рассказала пресс-служба республиканского Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям.

ЧП случилось в селе Старомусино. Во время грозы молния ударила прямо в дом местной жительницы. Разряд прошел сквозь стену строения в морозильную камеру. Но, к счастью, никто в результате произошедшего не пострадал. Все закончилось хорошо, как отмечают сотрудники Госкомитета, благодаря тому, что неравнодушные местные жители вовремя среагировали на случившееся и потушили возникшее пламя.