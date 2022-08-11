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Общество11 августа 2022 5:41

В Башкирии на пляжах будут штрафовать пьяных граждан

Для этого уже создано 400 профилактических групп
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирии на пляжах будут штрафовать пьяных граждан. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.

Вчера, 10 августа, на совещании правительства по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах заместителя премьер-министра Ирек Сагитов заявил о необходимости усиления административного воздействия по отношению к лицам, нарушающим правила безопасности на воде.

По словам чиновника, 400 профилактических групп, в которые будет вошло 952 человека, будет осуществлять патрулирование на пляжах и выявлять лиц употребляющих алкоголи и находящихся в состоянии опьянения.