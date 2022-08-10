В Башкирии возбудили дело из-за халатности Минздрава по отношению к детям-инвалидам

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В Башкирии из-за халатности Минздрава по отношению к детям-инвалидам было возбуждено уголовное дело. Об этом рассказал пресс-служба регионального Следственного комитета.

По версии правоохранителей, сотрудники ведомства не закупили в достаточном количестве лекарства и системы для непрерывного мониторинга глюкозы для детей-инвалидов, страдающих сахарным диабетом первой степени.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье за халатность. В настоящее время устанавливаются обстоятельства нарушений и лица, которые их допустили. Ход и результаты расследования, как сообщает пресс-служба республиканского СК, находится под контролем регионального следственного управления.