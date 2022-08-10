Жуткая непогода обрушится на жителей Башкирии

Башгидрометцентр предоставил прогноз погоды на 11 и 12 августа. Синоптики пообещали в республике сильные порывы ветра, грозы и дожди. В то же время в Башкирии сохранится жаркая погода до +31°.

По данным метеорологов, 11 августа пройдет кратковременный дождь и грозы. Сильные порывы ветра ожидаются днем и при грозе. Температура воздуха ночью +14,+19°, по востоку до +9°, днем +26,+31°, по северу до +21°.

На следующий день, 12 августа, также будет дождливо, придет и северный ветер. Температура воздуха ночью +11,+16°, местами до +5°, днем +21,+26°, по югу до +31°.