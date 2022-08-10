В Башкирии пациенты больницы страдают от нашествия тараканов

Фото: Иван МАКЕЕВ

В башкирском городе Стерлитамак пациенты больницы №1 пожаловались на нашествие тараканов. В социальных сетях местный житель опубликовал видео, на котором можно увидеть как насекомые заполонили и тумбочки, и раковины.

Пресс-службе Минздрава Башкирии в беседе с «ГорОбзор.ру» не стала отрицать наличие тараканов в учреждении и отметили, что борьба с ними ведется.

– Администрацией городской клинической больницы № 1 Стерлитамака заключен договор с компанией «Центр гигиены» на проведение дезинсекционных обработок от насекомых-вредителей. Периодически в отделениях проводятся дезинсекционные обработки, последняя была 30 июня. В ближайшее время планируется повторная дезинсекционная обработка в отделениях стационара», – прокомментировало происходящее ведомство.