В Уфе двое вымогателей избили и похитили человека ради 100 тыс. рублей

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе двое мужчин избили и похитили человека, а затем вымогали у него деньги. О преступлении рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.

Следствием установлено, что в мае текущего года двое мужчин встретились в Инорсе с человеком, от которого они хотели получить деньги за проделанную работу. Правоохранители утверждают, что «между ними каких-либо трудовых или гражданских отношений, а также устных договоренностей не имелось, а для работы их привлекало третье лицо».

Мужчина объяснил, что не может предоставить им деньги. В ответ его начали избивать, а затем бросили в его же машину и увезли в сторону Черниковки. Похитители потребовали от него 100 тысяч рублей, тот, испугавшись, согласился. Мужчин устроил ответ, они отпустили потерпевшего и заодно прихватили из его автомобиля строительные инструменты и мобильный.

Избитый мужчина обратился в полицию. Правоохранители установили личности подозреваемых и доставили их в следственный отдел. Было возбуждено уголовное дело по статьям за похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а также вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия.

В настоящее время специалисты направленные на устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.